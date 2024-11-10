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Депутат Госдумы Шеремет призвал Трампа признать российский статус Крыма

Депутат Госдумы Шеремет призвал Трампа признать российский статус Крыма

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в интервью РИА Новости призвал избранного президента США Дональда Трампа признать российский статус полуострова и других вошедших в состав Российской Федерации регионов: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

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