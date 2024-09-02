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Дроны, свертки, подозрительные лица. Приморцев попросили сохранять бдительность в период ВЭФ

Дроны, свертки, подозрительные лица. Приморцев попросили сохранять бдительность в период ВЭФ

Жителей и гостей Владивостока предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности в период проведения Восточного экономического форума - с 3 по 6 сентября, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Официальный канал антитеррористической комиссии Приморского края.

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