Дроны, свертки, подозрительные лица. Приморцев попросили сохранять бдительность в период ВЭФ

Жителей и гостей Владивостока предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности в период проведения Восточного экономического форума - с 3 по 6 сентября, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Официальный канал антитеррористической комиссии Приморского края.
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