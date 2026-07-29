❕Мошенники создали фейковую страницу мэра Евпатории Глава администрации города Виталий Оганесян сообщил, что мошенники от его лица пытаются вступить в переписку.
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❕Мошенники создали фейковую страницу мэра Евпатории Глава администрации города Виталий Оганесян сообщил, что мошенники от его лица пытаются вступить в переписку.