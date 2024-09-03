Обзор: Инвертор с чистым синусом RDDSPON 3000W

Судя по всему, это самый дешёвый инвертор с чистой синусоидой и заявленной долговременной мощностью 1500 Вт, которой должно хватить на обеспечение всех потребностей дачи на время отключения электричества (свет, компьютер, насос, холодильник, микроволновка).
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