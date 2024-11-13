Комедийный детектив Loco Motive в духе квестов 90-х выйдет на два года позже обещан...

Комедийный детектив Loco Motive в духе квестов 90-х выйдет на два года позже обещанного — дата релиза и новый трейлерИздательство Chucklefish и разработчики из британской студии Robust Games объявили дату релиза своего комедийного детективного приключения Loco Motive, которое должно было выйти ещё два года назад.