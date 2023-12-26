Ученый рассказал, готова ли Россия к новым эпидемиям

27 декабря отмечают Международный день противоэпидемической готовности. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллионов человек по всему миру, и эксперты утверждают, что вирус останется с человечеством навсегда.
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