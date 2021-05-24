Тайная доктрина

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Тайны пещеры Сидячего скелета

Тайны пещеры Сидячего скелета

Тайны пещеры Сидячего скелета Люди, вскрывающие древние захоронения, делают это либо ради науки, либо ради наживы.

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Юрий Ильинов
В Португалии открыт самый длинный подвесной мост. И он потрясающий Прогулка над живописным ущельем пройдет на высоте 175 метров. В районе португальского города Порту – в поселке Арока – возведен самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он стал частью популярного парка экстремальных развлечений в Ароке. Высота моста составляет 175 метров. Он тянется на 516 метров над рекой Пайва, от водопада Агиейрас до ущелья – этот ландшафт входит в список природных памятников ЮНЕСКО. От падения пешеходов оберегают перила из жесткой сетки, а настил состоит из 127 четырехметровых модулей. Проектом занималась португальская студия Itecons. Общая стоимость работ оценивается в 2,3 млн евро. Строительство, на которое ушло три года, завершилось в июле 2020 года, но из-за пандемии объект не открыли в срок. Официальная церемония намечена на 2 мая, но первых посетителей сюда уже пускают. Прогулка по мосту 516 Arouca занимает от пяти до десяти минут. Стоимость билета в парке пока не озвучивают: эта информация появится в мае. Предыдущим рекордсменом был 494-метровый мост имени Чарльза Куонена в швейцарских Альпах. Посмотрите на самый длинный водный мост – он расположен в Германии.

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