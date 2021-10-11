Южмаш стал бомбой замедленного действия. На заводе не знают, что делать с 95 тоннами ракетного топлива

В городе, который сегодня называется Днепр, на территории Южного машиностроительного завода, где еще в советские времена создавали ракеты для космической отрасли, сегодня теперь только один официальный рабочий день – понедельник.
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