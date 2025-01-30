В Ленинградском зоопарке покажут змею «цветок» и «мини-крокодилов»

Зима для некоторых обитателей зоосада – шанс выйти из тени. На экспозиции "Лучше гор могут быть только горы" (0+) в отделе "Экзотариум" покажут рептилий, беспозвоночных и амфибий, которые круглый год живут в лабораториях.
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