В Ленинградском зоопарке покажут змею «цветок» и «мини-крокодилов»

Зима для некоторых обитателей зоосада – шанс выйти из тени. На экспозиции "Лучше гор могут быть только горы" (0+) в отделе "Экзотариум" покажут рептилий, беспозвоночных и амфибий, которые круглый год живут в лабораториях.