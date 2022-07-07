Академии управления МВД России – 93 года

Сегодня Академии управления МВД России исполнилось 93 года. Она была создана в 1929 году как учебное заведение для специальной подготовки работников административных органов милиции и исправительно-трудовых учреждений.
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