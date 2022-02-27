Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ: У Газпрома сейчас освобождаются деньги, которые можно бросить на приглашение сильных легионеров. «Шальке» еще приползет

В понедельник «Зенит» матчем с «Рубином» возобновляет весеннюю часть чемпионата. В чем прибавила питерская команда за межсезонье, чем могут удивить казанцы петербуржцев в понедельник и ждать ли исхода легионеров из российского футбола? Эти и другие вопросы мы обсуждали с экс-главным тренером «Рубина» и московского «Локомотива».