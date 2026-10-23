Пассажиропоток скоростных судов на маршруте «Нижний Новгород – Бор» достиг 70 тысяч человек. Об этом на очередном заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию дорожного хозяйства и транспорта депутатам рассказал гендиректор компании-перевозчика «Водолет» Никита Итальянцев.
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