Пассажиропоток скоростных судов на маршруте «Нижний Новгород – Бор» достиг 70 тысяч человек. Об этом на очередном заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию дорожного хозяйства и транспорта депутатам рассказал гендиректор компании-перевозчика «Водолет» Никита Итальянцев.