В офисе Зеленского раскрыли детали встреч с представителями Запада в Париже

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация Киева обсудит в Париже вопросы безопасности с отдельными странами «коалиции желающих», а также проведет двусторонние переговоры с представителями США.
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