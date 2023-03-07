Федеральное агентство новостей №1

7 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Федосеенков
    Ну  и х.... с ним. Теперь будет ездить на стройки России в качестве заробчанина?Блогер Илья Варла...
  • Марат Иванов
    Не сделка им нужна, а контроль над Одессой.  Сделку не продлевать, а нацелиться на взятие Одессы.Гуттереш и Зеленс...
  • borzov
    представитель конгресса такой же ублюдок, как и укронацисты.... вы, пиндосы вместе с укромразью и вашими вассалами ге...Представитель Кон...

«Напоминает Майдан»: митинги в Тбилиси сопровождаются украинскими песнями и лозунгами

«Напоминает Майдан»: митинги в Тбилиси сопровождаются украинскими песнями и лозунгами

Протестные мероприятия проходят в Тбилиси из-за несогласия некоторых жителей страны с решением парламента Грузии ввести закон об иностранных агентах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх