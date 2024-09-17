Американская гимнастка оспорила решение CAS о лишении бронзовой медали Олимпиады-2024

Американская гимнастка Джордан Чайлз подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о перераспределении бронзовой медали соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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