Мангистау попал в список регионов с наибольшим количеством разыскиваемых алиментщиков

Мангистауская область стала одним из регионов, в котором разыскивается наибольшее количество злостных неплательщиков алиментов, а также стала «лидером» по количеству уголовных дел, зарегистрированных по этому направлению.
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