Сколько калорий в тарелке пельменей?

Это питательное блюдо известно на Руси с XV века и идеально подходит для нашего сурового климата. Мясной фарш, завернутый в тонкое тесто, — это блюдо встречается практически у всех народов мира, но именно российское застолье невозможно представить без пельменей.
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