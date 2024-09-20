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Сколько калорий в тарелке пельменей?

Сколько калорий в тарелке пельменей?

Это питательное блюдо известно на Руси с XV века и идеально подходит для нашего сурового климата. Мясной фарш, завернутый в тонкое тесто, — это блюдо встречается практически у всех народов мира, но именно российское застолье невозможно представить без пельменей.

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