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7 приемов для жителей маленьких квартир, чтобы скромная площадь показалась настоящими хоромами

7 приемов для жителей маленьких квартир, чтобы скромная площадь показалась настоящими хоромами

Чем меньше квартира, тем больше возникает вопросов при организации пространства. Как вместить всю нужную мебель? Где хранить вещи? Какие приемы использовать для визуального увеличение площади? Так, спокойно.

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Комментарии
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Елизавета Белая
Последний тезис не ко всем применим. Я сама очень часто нахожу в &quot;накоплениях&quot; то что мне необходимо и лежало не один год. НО! В остальном статья очень полезная. И с накопительством, особенно в весьма зрелом возрасте, нужно бороться. И бороться САМИМ, если не хотите обидеться на детей за выброшенные дорогие вашему сердцу вещи.
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