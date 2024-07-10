7 приемов для жителей маленьких квартир, чтобы скромная площадь показалась настоящими хоромами

Чем меньше квартира, тем больше возникает вопросов при организации пространства. Как вместить всю нужную мебель? Где хранить вещи? Какие приемы использовать для визуального увеличение площади? Так, спокойно.
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