7 приемов для жителей маленьких квартир, чтобы скромная площадь показалась настоящими хоромами

Елизавета Белая

Последний тезис не ко всем применим. Я сама очень часто нахожу в "накоплениях" то что мне необходимо и лежало не один год. НО! В остальном статья очень полезная. И с накопительством, особенно в весьма зрелом возрасте, нужно бороться. И бороться САМИМ, если не хотите обидеться на детей за выброшенные дорогие вашему сердцу вещи.