Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Teodor
    Читаю эту статью  и думаю неужели у "людей", протирающих штаны  депутатских кресел, занимающие места в правительстве,...Партию спецснаряж...
  • Meerflieger
    "...И часто бывает так, что задачки, которые ребенок щелкает как орешки, взрослые не могут решить часами. Давайте про...Любой школьник бу...
  • Meerflieger
    Пострадавший из либерастов поди? А собачки - патриотические...  🤔😃Бездомных собак, ...

Худший прогноз по циклону подтвердили синоптики Приморья - даты

Худший прогноз по циклону подтвердили синоптики Приморья - даты

Приморские синоптики подтвердили серьезное ухудшение погодных условий в крае. Так, по словам метеоэкспертов, циклон придет в регион уже на ближайших выходных, 12 и 13 ноября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу "Примгидромета".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх