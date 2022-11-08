Худший прогноз по циклону подтвердили синоптики Приморья - даты

Приморские синоптики подтвердили серьезное ухудшение погодных условий в крае. Так, по словам метеоэкспертов, циклон придет в регион уже на ближайших выходных, 12 и 13 ноября, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу "Примгидромета".