Стена из живых оранжевых цветов на один день появится в Новосибирске

4-метровая инсталяция из оранжевых цветов будет стоять всего один день — 31 мая 2022 года. Стену из живых цветов установят на Михайловской набережной и в Первомайском сквере в рамках акции, посвященной Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом.