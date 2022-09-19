За рулём

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Антикризисная Niva Travel – названы цены

Антикризисная Niva Travel – названы цены

В базовой версии Classic внедорожник стоит 998 900 рублей. Это автомобиль с усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом боковых зеркал заднего вида, центральным замком, есть бортовой компьютер и аудиоподготовка.

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