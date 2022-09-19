Антикризисная Niva Travel – названы цены

В базовой версии Classic внедорожник стоит 998 900 рублей. Это автомобиль с усилителем руля, передними электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом боковых зеркал заднего вида, центральным замком, есть бортовой компьютер и аудиоподготовка.