Рассчитана стоимость владения одной из главных альтернатив Hyundai Creta

НАПИ, российское маркетинговое агентство, провело расчеты, в результате которых было установлено, что эксплуатация китайского кроссовера Geely Coolray в России обойдется в среднем автолюбителю в сумме около 1 870 000 рублей за пять лет владения.
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