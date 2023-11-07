Экс-премьер Израиля: у ЦАХАЛ всё меньше времени на уничтожение ХАМАС

У Израиля, возможно, есть всего несколько недель на уничтожение палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, потому что общественное мнение в США и других странах стремительно склоняется против бомбардировок, которые устраивает израильская армия в анклаве.
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