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Царьград

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Григорий Иванов переизбран президентом футзальной Суперлиги

Григорий Иванов переизбран президентом футзальной Суперлиги

Григорий Иванов был переизбран президентом футзальной Суперлиги. Выборы прошли в четверг, и только клубы-участники могли выдвигать кандидатов.

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