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Газета.ру

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Сомнолог Арсентьева: 17 часов без сна ухудшают реакцию до уровня 0,5 промилле

Сомнолог Арсентьева: 17 часов без сна ухудшают реакцию до уровня 0,5 промилле

Врач-кардиолог, сомнолог НМИЦ терапии и профилактической медицины, эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей» Надежда Арсентьева рассказала ТАСС, что 17 часов без сна практически эквивалентны 0,5 промилле алкоголя.

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