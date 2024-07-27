Орбан: Россия успешно адаптировалась к западным санкциям с 2014 года

Россия успешно адаптировалась к санкциям, введенным против Москвы Западом с 2014 года. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию мероприятия вел телеканал M1.
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