Аргентина, Перу, Чили и Коста-Рика отказались признавать победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Россия, Иран и Куба, напротив, признали итоги голосованияДействующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам подсчета 80% голосов на выборах главы государства набирает 51%, его соперник от Демократической унитарной платформы Эдмундо Гонсалес — 44%.
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