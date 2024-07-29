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Аргентина, Перу, Чили и Коста-Рика отказались признавать победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Аргентина, Перу, Чили и Коста-Рика отказались признавать победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Россия, Иран и Куба, напротив, признали итоги голосованияДействующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам подсчета 80% голосов на выборах главы государства набирает 51%, его соперник от Демократической унитарной платформы Эдмундо Гонсалес — 44%.

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