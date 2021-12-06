06.12.21==Глава Крыма Аксенов: на полуострове у украинских диверсантов нет шансов достичь цели

В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов СИМФЕРОПОЛЬ У украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму благодаря защите полуострова российскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.