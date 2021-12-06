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06.12.21==Глава Крыма Аксенов: на полуострове у украинских диверсантов нет шансов достичь цели

В Крыму у украинских диверсантов нет никаких шансов, заявил Аксенов СИМФЕРОПОЛЬ  У украинских диверсантов нет шансов на осуществление преступлений в Крыму благодаря защите полуострова российскими спецслужбами, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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