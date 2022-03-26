Егор Крид ушел с площадки «Голос. Дети»: «Я ухожу из проекта»

На Первом канале продолжают появляться новые выпуски шоу «Голос. Дети». Полина Гагарина, Егор Крид и Баста уже набрали себе в команду талантливых участников.
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