Popcaketv

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    Россия с восторгом...противно читать такие заглавия...те, кто пишет эти статейки. сам создает рекламу всем этим "гаст...Вернулась из США ...
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Егор Крид ушел с площадки «Голос. Дети»: «Я ухожу из проекта»

Егор Крид ушел с площадки «Голос. Дети»: «Я ухожу из проекта»

На Первом канале продолжают появляться новые выпуски шоу «Голос. Дети». Полина Гагарина, Егор Крид и Баста уже набрали себе в команду талантливых участников.

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