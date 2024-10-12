Жителей двух домов на Кубани эвакуировали из-за неразорвавшейся части БПЛА

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Жителей двух многоквартирных домов в Приморско-Ахтарске Краснодарского края эвакуировали из-за найденной во дворе неразорвавшейся части беспилотника, сообщили 12 октября в оперативном штабе региона.
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