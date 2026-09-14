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Русская весна

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Завод Cersanit в Житомирской области полностью остановил производство после недавнего удара

Завод Cersanit в Житомирской области полностью остановил производство после недавнего удара

Завод Cersanit в Житомирской области полностью остановил производство после недавнего удара. В компании сообщили, что в ночь на 12 сентября российские беспилотники повредили ключевые элементы линии по производству керамической плитки.

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