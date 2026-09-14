Завод Cersanit в Житомирской области полностью остановил производство после недавнего удара. В компании сообщили, что в ночь на 12 сентября российские беспилотники повредили ключевые элементы линии по производству керамической плитки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа может пред...
- Украину ждёт дефи...
- Масштабы протесто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым