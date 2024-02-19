Командир вызвал на себя огонь «Градов» и спас бойцов, пока командование ВСУ тайно бежало из Авдеевки: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 19 февраля 2024 года Юлия СоколоваКапитан Олег Пивоваров, командир мотострелковой роты, был удостоен звания Героя России за необычайный поступок на поле боя.