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Спасатели обнаружили тело женщины после прорыва Каховской ГЭС

Спасатели обнаружили тело женщины после прорыва Каховской ГЭС

Спасатели нашли тело еще одной погибшей в результате затопления, произошедшего после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на территории Херсонской области.

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