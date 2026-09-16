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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские охотники добыли каждого четвертого медведя из числа опасных

Новосибирские охотники добыли каждого четвертого медведя из числа опасных

В Новосибирской области охотники застрелили 15 медведей из числа опасных для человека. Об этом сообщил «Прецедент» со ссылкой на ответ министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

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