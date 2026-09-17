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Ядерные испытания КНДР связали с почти 1400 землетрясениями у горы Мантап

Ядерные испытания КНДР связали с почти 1400 землетрясениями у горы Мантап

В туннелях под горой Мантап в Северной Корее с 2006 по 2017 год было взорвано шесть ядерных устройств.

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