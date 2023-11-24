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Как появился праздник распродаж – «черная пятница»

Как появился праздник распродаж – «черная пятница»

Расскажем об истории одного из самых популярных праздников в среде шопоголиков.фото: freepik.com--> У каждого человека есть потребительская мечта – кто-то хочет объездить весь мир, а кто-то будет счастлив новым телевизору или кофточке.

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