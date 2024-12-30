Как красиво расположить комнатные растения в доме. Советы дизайнера

Дизайнер рассказал, как в 2025 году стильно обыграть расположение комнатных растений. Вписать в интерьер можно и классические горшки, и кашпо вокруг книжных шкафов, и вьющееся растение в ванной, при этом необходимо учитывать потребности цветка в освещенности и влаге.