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Всё о женщинах

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Как красиво расположить комнатные растения в доме. Советы дизайнера

Как красиво расположить комнатные растения в доме. Советы дизайнера

Дизайнер рассказал, как в 2025 году стильно обыграть расположение комнатных растений. Вписать в интерьер можно и классические горшки, и кашпо вокруг книжных шкафов, и вьющееся растение в ванной, при этом необходимо учитывать потребности цветка в освещенности и влаге.

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