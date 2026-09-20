Как превратить баню в полноценный гостевой дом: опыт ночёвок и важные детали

Каждый раз, когда гости решают остаться на ночь после вечернего пара, начинается самое интересное. Днём всё казалось продуманным: стол накрыт, диван разложен, бельё принесено.
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