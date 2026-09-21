В Прикамье только четыре партии преодолели 5-процентный барьер на выборах в Госдуму по спискам

ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. Явка на выборах в Госдуму в Пермском крае составила 46,83 %. Об этом рассказал председатель регионального избиркома Игорь Вагин на заседании штаба Общественного наблюдения за голосованием, подводя предварительные итоги кампании.
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