В Прикамье только четыре партии преодолели 5-процентный барьер на выборах в Госдуму по спискам

ПЕРМЬ, 21 сентября, ФедералПресс. Явка на выборах в Госдуму в Пермском крае составила 46,83 %. Об этом рассказал председатель регионального избиркома Игорь Вагин на заседании штаба Общественного наблюдения за голосованием, подводя предварительные итоги кампании.