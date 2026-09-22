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SPORT24.ru

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Тамбиев: «У «Динамо» есть проблема с игроками в атаке, но пока нет подписаний»

Тамбиев: «У «Динамо» есть проблема с игроками в атаке, но пока нет подписаний»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал домашнее поражение от «Барыса» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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