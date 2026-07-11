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Нижегородская правда

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Нижегородские СМИ участвуют в конкурсе «Семья и будущее России»

Нижегородские СМИ участвуют в конкурсе «Семья и будущее России»

Фонд Андрея Первозванного, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и Фонд целевого капитала «Истоки» приглашают принять участие в конкурсе «Семья и будущее России» журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также преподавателей факультетов журналистики.

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