Нижегородские СМИ участвуют в конкурсе «Семья и будущее России»

Фонд Андрея Первозванного, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и Фонд целевого капитала «Истоки» приглашают принять участие в конкурсе «Семья и будущее России» журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, а также преподавателей факультетов журналистики.