The Wall Street Journal: После начала эскалации на Ближнем Востоке США поставили Израилю тысячи бомб, включая противобункерные BLU-109

Соединенные Штаты как главный союзник Израиля, под прикрытием которого израильская армия проводит свою военную операцию в секторе Газа, игнорируя любые международные права, сразу после атаки ХАМАС на Израиль заявили, что окажут ему военную помощь.
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