В Сочи разыскивают исчезнувшую 14-летнюю девочку

Местонахождение ребёнка неизвестно около суток.В Сочи 9 декабря пропала 14-летняя Татьяна Ермакова. Девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
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