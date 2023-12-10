В Сочи разыскивают исчезнувшую 14-летнюю девочку

Местонахождение ребёнка неизвестно около суток.В Сочи 9 декабря пропала 14-летняя Татьяна Ермакова. Девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".