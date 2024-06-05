В Севастополе однокомнатные квартиры стали дороже двухкомнатных

В Севастополе однокомнатные квартиры обогнали по стоимости двухкомнатные. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год – с июня 2023 по июнь 2024 – квадратный метр в городских новостройках подорожал на 24,33%, и сейчас его средняя цена составляет 197 тыс рублей.