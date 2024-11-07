«Денег нет, пенсия копеечная, дом топлю дровами. Может пойти в шансон?»: Лолита жалуется на нелегкую жизнь, но люди почему-то ей не верят

Полностью с вами согласна. Шоу-биз несет оскотинивание масс. Где большей частью - дети и подростки. Он сводит мышление до уровня скотских инстинктов, заменяя вокальное искусство на потрясывание голыми телесами, совсем уже и не молодящимися , а конкретными пенсионерками определенной индустрии развлечений, похабными жестами и прочими атрибутами низкосортных портовых забегаловок.

Валерий Фоменков

Полностью с вами согласен. Но для того, чтобы артисты несли в массы "разумное, доброе, вечное", нужна соответствующая идиология на государственном уровне и контроль за исполнением этой идеологии. А у нас в стране после прихода к власти алкаша Ельцина культивируется какая идиология? Культ доллара и то, что для его получения все средства хороши. Вот отсюда и имеем на сцене "звёзд", подобных Лолите...