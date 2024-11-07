Интересная жизнь с Vera Star Несмотря ни на что, Лолита Милявская продолжает искренне считать, что цена, которую она заплатила за свое участие в скандальной ивлеевской вечеринке, прошедшей почти год назад, неоправданно высока.
«Денег нет, пенсия копеечная, дом топлю дровами. Может пойти в шансон?»: Лолита жалуется на нелегкую жизнь, но люди почему-то ей не верят
Комментарии
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N
Nata
Полностью с вами согласна. Шоу-биз несет оскотинивание масс. Где большей частью - дети и подростки. Он сводит мышление до уровня скотских инстинктов, заменяя вокальное искусство на потрясывание голыми телесами, совсем уже и не молодящимися , а конкретными пенсионерками определенной индустрии развлечений, похабными жестами и прочими атрибутами низкосортных портовых забегаловок.
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5 час.
Валерий Фоменков
Полностью с вами согласен. Но для того, чтобы артисты несли в массы "разумное, доброе, вечное", нужна соответствующая идиология на государственном уровне и контроль за исполнением этой идеологии. А у нас в стране после прихода к власти алкаша Ельцина культивируется какая идиология? Культ доллара и то, что для его получения все средства хороши. Вот отсюда и имеем на сцене "звёзд", подобных Лолите...
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2 час.
Ирина Мва
жиды бессмертны...их никогда не выведут как и тараканов
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3 мин.
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