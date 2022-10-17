В Кемерове на проспекте Ленина сбили самокатчика

В Кемерове в воскресенье,16 октября, произошло ДТП с участием водителя самоката. В социальных сетях появилось сообщение, что мужчина получил травмы на парковке, расположенной около кафе на пересечении проспекта Ленина с проспектом Пионерским.
В Кемерове в воскресенье,16 октября, произошло ДТП с участием водителя самоката. В социальных сетях появилось сообщение, что мужчина получил травмы на парковке, расположенной около кафе на пересечении проспекта Ленина с проспектом Пионерским.
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