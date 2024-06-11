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На каких 6 аксессуарах нельзя экономить, чтобы всегда выглядеть стильно и дорого

На каких 6 аксессуарах нельзя экономить, чтобы всегда выглядеть стильно и дорого

На каких 6 аксессуарах нельзя экономить, чтобы всегда выглядеть стильно и дорого Алёна ЮрьеваОт аксессуаров зависит успех вашего образа: будет он выглядеть презентабельно или дешево? Важно понимать, что правильно подобранные аксессуары — это залог удачно составленного образа, который будет привлекать взгляды окружающих.

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