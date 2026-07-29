Туристы из Азии заинтересовались одним регионом России

Туристы из стран АСЕАН и других государств Азии заинтересовались поездками в Татарстан. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Государственного комитета республики по туризму Сергея Иванова.
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