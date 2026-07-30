‘Hello There the Jacobian Conjecture Is False Thanx’: Why a Tiny Social Media Post Has Mathematicians Rethinking AI

One of a series of striking AI-assisted math discoveries, this one feels a little different. As millions of people were coming down from the excitement of the FIFA World Cup Final at the start of last week, a different kind of excitement was building within the mathematical community.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)