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‘Hello There the Jacobian Conjecture Is False Thanx’: Why a Tiny Social Media Post Has Mathematicians Rethinking AI

‘Hello There the Jacobian Conjecture Is False Thanx’: Why a Tiny Social Media Post Has Mathematicians Rethinking AI

One of a series of striking AI-assisted math discoveries, this one feels a little different. As millions of people were coming down from the excitement of the FIFA World Cup Final at the start of last week, a different kind of excitement was building within the mathematical community.

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