Эксперты разработали стандарт винной карты для кафе и ресторанов России

Одной из целей инициативы может быть поддержка вин отечественного производства.Эксперты Роскачества разработали стандарт винной карты для кафе и ресторанов России, предполагается, что заведения будут использовать их добровольно.
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